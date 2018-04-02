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Владимир Жидкин: Заполняемость созданных рабочих мест в Новой Москве составила 85 процентов
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Владимир Жидкин: Заполняемость созданных рабочих мест в Новой Москве составила 85 процентов 

Администрация поселения Вороновское 58 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Фото: архив
Более 85 процентов рабочих мест в Троицком и Новомосковском административных округах заняли специалисты различных отраслей, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
— Реализуемые Правительством столицы программы по строительству метро и развитию городского транспорта создадут возможность для комфортного передвижения. Это обеспечит доступность к трем тысячам рабочих мест, — рассказал Владимир Жидкин.
Он добавил, что самые востребованные сферы — строительство, логистика, транспорт, топливно-энергетическое и сельское хозяйство.
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