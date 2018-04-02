Синоптики рассказали о самом теплом дне с начала года

На станции ВДНХ температура воздуха поднялась до +7,2°С.

Она отметила, что в марте максимальная температура была 6,5°С.

Максимальная температура в столице 2 апреля была отмечена в 1983 году, тогда столбики термометров показывали +17,4°С, Минимальная температура в этот день была в 1879 году, она составила -19,6°С.

Ранее сообщалось, что в понедельник в Москве ожидается до +10°С.