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Петербургский метрополитен представил «Книгу памяти» о жертвах теракта
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Петербургский метрополитен представил «Книгу памяти» о жертвах теракта 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Метрополитен Петербурга во вторник представил «Книгу памяти», включающую 15 историй людей, погибших во время теракта между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля 2017 года.
В этой книге воспоминаниями о погибших поделились их родные и близкие. Работа над изданием длилась несколько месяцев.
"Чтобы люди будущих поколений знали, что, к сожалению, в XXI веке в цивилизованном государстве могут случаться такие бесчеловечные акты, была издана эта «Книга памяти», которая будет находиться в музее метрополитена на станции «Приморская», — сказал глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин.
Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее число погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.
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