Петербургский метрополитен представил «Книгу памяти» о жертвах теракта

С. - ПЕТЕРБУРГ , 3 апр — РИА Новости . Метрополитен Петербурга во вторник представил «Книгу памяти», включающую 15 историй людей, погибших во время теракта между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» 3 апреля 2017 года.

В этой книге воспоминаниями о погибших поделились их родные и близкие. Работа над изданием длилась несколько месяцев.

"Чтобы люди будущих поколений знали, что, к сожалению, в XXI веке в цивилизованном государстве могут случаться такие бесчеловечные акты, была издана эта «Книга памяти», которая будет находиться в музее метрополитена на станции «Приморская», — сказал глава ГУП «Петербургский метрополитен» Владимир Гарюгин

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее число погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.