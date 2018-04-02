Годовщина теракта в Петербургском метро: как город почтит память жертв трагедии

Днем 3 апреля 2017 года в Петербургском метрополитене в вагоне на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. Устройство привел в действие террорист-смертник. Жертвами стали 16 человек (включая исполнителя теракта), более 100 пострадали.

Завтра, спустя ровно год после этой трагедии, в Петербурге пройдут мероприятия, посвященные памяти погибших. Начнутся они около полудня возле станции метро «Технологический институт». Волонтеры в рамках акции «Тысяча белых роз» будут дарить эти цвети прохожим как символ добра, мира и единства.

В 13 часов в Троице-Измайловском соборе пройдет панихида по погибшим, а в 14.00 к стене вестибюля станции метро «Технологический институт» состоится церемония возложения цветов.

Вечером, в 19.00 в БКЗ «Октябрьский» пройдет концерт «Музыка против террора», куда приглашены родные погибших, а также пострадавшие и все, кто участвовал в спасении людей в той страшной трагедии.