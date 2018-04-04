Ещё
В ТПУ «Щелковский будет самая крупная парковка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»

В ТПУ «Щелковский будет самая крупная парковка 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Стало известно, что транспортно-пересадочный узел «Щелковский», который строится сейчас на месте центрального автовокзала, будет оснащен подземной автостоянкой на 957 машино-мест. Более того, эта парковка станет одной из самых больших в Москве, сообщает пресс-служба градостроительной политики столицы.
"Сейчас на объекте ведутся работы по устройству стены в грунте, что позволит обустроить поземное пространство, в том числе и одну из самых больших парковок в городе. Завершить строительство планируется в 2021 году", — рассказал руководитель ведомства Сергей Левкин.
ТПУ «Щелковский» позволит москвичам и гостям столицы с удобством пересесть на станцию «Щелковская» Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, а многофункциональный комплекс в его составе будет иметь продуктовый супермаркет, кинотеатр с пятью залами и фуд-корт.
Его общая площадь составит 137000 квадратных метров. Здание будет иметь пять подземных этажей, шесть наземных и один технический.
Вести.Ru: последние новости
Комар встал на крыло: поздняя весна в Москве вступает в права Экстренное сообщение МЧС: москвичам не рекомендуется выходить на улицу В пасхальную ночь работу московского транспорта продлят
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бориса Джонсона поймали на лжи о России144
Япония заявила протест России52
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин198
Шойгу предупредил о новой угрозе280
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»59
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:29
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение