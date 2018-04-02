За месяц станциями БКЛ воспользовались более 1,2 млн пассажиров

Станциями метро Большой кольцевой линии жители пяти районов Москвы — Пресненского, Хорошево-Мневников, Хорошевского, Бегового и Аэропорта — пользуются активно. За месяц станциями БКЛ воспользовались более 1,2 млн пассажиров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

— Чаще всего пассажиры пользуются станцией «Деловой центр». За месяц работы станции пассажиропоток в будний день увеличился почти в два раза — с 10,9 тыс. пассажиров до 20 тыс. в сутки. Второй по популярности станцией БКЛ стала «ЦСКА», — уточнил Ликсутов.

В среднем пассажиропоток на линии БКЛ в будний день составляет более 50 тысяч человек в сутки, что на 20% больше, чем в первую неделю работы.

Напомним, пассажирское движение на участке Большой кольцевой линии метро «Петровский парк» — «Деловой центр» было открыто 26 февраля. (то)