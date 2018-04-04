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Участки БКЛ метро спроектируют до конца года
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М. Хуснуллин: Проектирование всех участков БКЛ метро планируется завершить до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Проектирование всех участков Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируется завершить до конца 2018 г., сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
«В работе отдельные участки Большой кольцевой линии (БКЛ) и новые радиальные ветки от нее, а также перспективные участки существующих линий. Всего в проработке порядка 180 км тоннелей. Проектирование всех участков БКЛ планируется завершить до конца этого года», — приводятся в сообщении слова М. Хуснуллина.
Он также отметил, что кроме того, уже ведется проектирование нового участка Калининско-Солнцевской линии до аэропорта Внуково, продление Люблинско-Дмитровской линии до станции «Лианозово» и в пос. Северный, и ряд других объектов.
«Специалисты также приступили к подготовке градостроительной документации по Рублево-Архангельской линии, благодаря которой появится дополнительный маршрут в международный деловой квартал «Москва-Сити», — рассказал М. Хуснуллин.
В пресс-службе добавили, что в ближайшие три года планируется построить более 50 станций подземки метро. ​
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