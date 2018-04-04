Столичный парк грузовиков моложе российского

По данным «Автостат Инфо» столичный парк грузовиков на 31.12.2017 составлял почти 165 тыс. или 5,1% от общероссийского (3,26 млн). Российские модели в столице занимают 60,8% парка (100,2 тыс.) против 73,3% в общероссийском парке (2,39 млн). Иномарки, соответственно в Москве располагают парком в 64,7 тыс. (39,2%) против 868,3 тыс. (26,7%) по РФ . За последние полгода именно их парк рост наиболее быстро: 3,8% против 1,8% у российских марок и 2,6% среднего показателя.

Машин старше 10 лет (до 2008 года выпуска) в столичном парке 85,3 тыс. или 51,7% против 2,45 млн (75,2%) в парке страны, что отражает значительно иную ситуацию, тем более с учетом доли новых 3-летних машин: 19,1 тыс. (22,4%) против 161,3 тыс. (менее 5%) по стране.

Наибольшая доля в парке Москвы у марки "КАМАЗ" — 22% (36,3 тыс.), второе место у «ЗИЛа» — 14,9% парка и 24,6 тыс., третье место сохраняет «МАЗ» с долей в 10,6% (17,4 тыс.). Четвертая по распространенности марки «ГАЗ» — доля 9,9% и 16,4 тыс. И только пятое место занимает иномарка — MAN с долей 5,9% (9,8 тыс.). В парке Москвы имеются практически все присутствующие на рынке или присутствовавшие в последние десять лет марки, включая китайские. Входяшие в ТОП-30 из них суммарно занимают 6,1% (3,5 тыс.) от парка всех иномарок. А, вот «Большая европейская семерка» (38,8 тыс.) занимает в столичном парке иномарок ровно 60%, а в общем — 23,5%.