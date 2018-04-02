Городские субботники планируют провести в 23 столичных парках 

Для участников мероприятий подготовили целую серию развлекательных программ. Об этом рассказывается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
Общегородские субботники запланированы в 23 парках столичного департамента культуры. «Москвичи смогут присоединиться к акции 14 и 21 апреля. На месте им выдадут необходимый инвентарь», — говорится в сообщении. Субботники пройдут в парке «Зарядье», саду имени Баумана, Парке Горького, «Сокольниках», «Кузьминках» и в других парках. «В Москве много уникальных парковых территорий. И гулять по ним, когда они свободны от прошлогодней листвы и мелкого мусора, гораздо приятнее. Во время субботников москвичи помогут сделать город чище и красивее. А чтобы эти дни прошли для гостей парков не только продуктивно, но и интересно, мы подготовили для них целую серию развлекательных мероприятий», — пояснили в пресс-службе Мосгорпарка.