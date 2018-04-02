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Москва 24 покажет, как столичных волонтеров готовят к ЧМ по футболу
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Москва 24 покажет, как столичных волонтеров готовят к ЧМ по футболу 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
3 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» состоится пресс-конференция на тему: «Подготовка городских волонтеров к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в Москве».
Кто получил право стать московским волонтером на чемпионате? Какие функции будут выполнять добровольцы? Кто и как готовит волонтеров к событию мирового уровня?
О поддержке волонтерского движения правительством Москвы и многом другом расскажут: председатель комитета общественных связей города Москвы Александра Александрова; директор ГБУ города Москвы «Мосволонтер», член Федерального экспертного совета по развитию добровольчества Ирина Швец; заместитель председателя Общественной палаты города Москвы Арина Шарапова;
Прямую трансляцию можно увидеть 3 апреля в 12:00 на этой странице.
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