Москва 24 покажет, как столичных волонтеров готовят к ЧМ по футболу

Кто получил право стать московским волонтером на чемпионате? Какие функции будут выполнять добровольцы? Кто и как готовит волонтеров к событию мирового уровня?

Прямую трансляцию можно увидеть 3 апреля в 12:00 на этой странице.