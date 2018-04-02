Власти Москвы утвердили проект планировки участка Северо-Восточной хорды

МОСКВА , 2 апр — РИА Недвижимость. Власти Москвы утвердили проект планировки участка Северо-Восточной хорды от железнодорожных путей Октябрьского направления МЖД до ж/д путей Ярославского направления МЖД, говорится в постановлении на сайте мэрии столицы.

"Рассматриваемый участок улично-дорожной сети располагается в Северном и Северо-Восточном административных округах города Москвы", — сообщается в нем.

Проектом планировки территории предусмотрено формирование участка Северо-Восточной хорды, участка проектируемой магистрали вдоль железнодорожных путей Октябрьского направления МЖД и участка улично-дорожной сети с параметрами магистральной улицы районного значения вдоль железнодорожных путей Малого кольца МЖД от Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе в створе 3-го Нижнелихоборского проезда, Станционной улицы, проектируемого проезда № 1564А, боковых проездов Северо-Восточной хорды и проезда Серебрякова, добавляется в документе.

Движение наземного городского пассажирского транспорта по основному ходу и съездам Северо-Восточной хорды не предусмотрено. На протяжении всех остальных проектируемых участков улично-дорожной сети движение наземного городского пассажирского транспорта предусмотрено с устройством остановочных пунктов наземного городского пассажирского транспорта, за исключением участка Сигнального проезда от Дмитровского шоссе до Гостиничной улицы, говорится в проекте планировки.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги «Москва-Санкт-Петербург» с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы. Трасса фактически соединит крупные автомобильные магистрали — Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.