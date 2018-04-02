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Отчет об улучшении жилищных условий москвичей будут публиковать 2 раза в год
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Отчет об улучшении жилищных условий москвичей будут публиковать 2 раза в год 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Департамент имущества столицы дважды в год будет публиковать на сайте mos.ru отчет об улучшении жилищных условий москвичей, говорится в сообщении пресс-службы департамента.
«На странице департамента имущества официального сайта мэра Москвы появился новый раздел «Работа департамента по вопросам граждан, стоящих на жилищном учете». В нем два раза в год будет публиковаться информация о проводимой городом жилищной политике», — говорится в сообщении.
Впервые на странице департамента имущества в разделе «Работа департамента по вопросам граждан, стоящих на жилищном учете» были размещены итоги работы департамента за 2016-2017 годы в части ведения жилищного учета и улучшения жилищных условий граждан. Помимо итогов работы, в разделе указаны сведения о номерах учетных дел граждан, в отношении которых были приняты решения об улучшении жилищных условий.
«Город продолжает вести работу по улучшению жилищных условий москвичей. Теперь ознакомиться с ее результатами — еще проще. Мы уже разместили информацию за 2016-2017 годы. В этом году мы планируем сохранить объемы улучшения жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учете. И затем также отчитаемся о проделанной работе», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман.
Информация по проводимой жилищной политике будет 2 раза в год появляться в соответствующем разделе на портале мэра и правительства Москвы.
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