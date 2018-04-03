На Московском международном кинофестивале пройдет премьера российского фильма «Танки»

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Военная кинолента «Танки» от режиссера фильма «28 панфиловцев» Кима Дружинина будет показана вне конкурса на 40-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), который пройдет в столице 19-26 апреля. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании, занимающейся прокатом картины.

"21 апреля в рамках внеконкурсной программы 40-го Московского международного кинофестиваля состоится гала— премьера приключенческой ленты «Танки», — отметили в пресс— службе. Создатели картины и гости ММКФ пройдут по красной дорожке перед главной фестивальной площадкой — кинотеатром «Октябрь». В российский прокат фильм выйдет 26 апреля.

"Для нас большая честь, что ММКФ включил нашу картину в свою программу, — привели в компании слова продюсера «Танков» Дмитрия Щербанова. — Московский международный кинофестиваль, безусловно, знаковое событие в российской киноиндустрии, именно этот фестиваль дает зрителям актуальный срез современного мирового и прежде всего российского кино".