На Московском международном кинофестивале пройдет премьера российского фильма «Танки» 

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Военная кинолента «Танки» от режиссера фильма «28 панфиловцев» Кима Дружинина будет показана вне конкурса на 40-м Московском международном кинофестивале (ММКФ), который пройдет в столице 19-26 апреля. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании, занимающейся прокатом картины.
"21 апреля в рамках внеконкурсной программы 40-го Московского международного кинофестиваля состоится гала— премьера приключенческой ленты «Танки», — отметили в пресс— службе. Создатели картины и гости ММКФ пройдут по красной дорожке перед главной фестивальной площадкой — кинотеатром «Октябрь». В российский прокат фильм выйдет 26 апреля.
"Для нас большая честь, что ММКФ включил нашу картину в свою программу, — привели в компании слова продюсера «Танков» Дмитрия Щербанова. — Московский международный кинофестиваль, безусловно, знаковое событие в российской киноиндустрии, именно этот фестиваль дает зрителям актуальный срез современного мирового и прежде всего российского кино".
"Фильм «Танки» создан по мотивам реальных событий и рассказывает об инженере Михаиле Кошкине, который накануне войны с фашистской Германией разрабатывает прототип нового инновационного танка Т-34, — отметил, в свою очередь, сопродюсер Олег Антипов. — Чтобы доказать уникальность боевой машины, Кошкин и его команда отправляются в Москву на танках своим ходом. Но вскоре пробег превращается в непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь меньшее из зол… Пройдя череду опасных приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и доказать превосходство Т-34".
Фильм создавался при поддержке Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества при участии Министерства обороны РФ. Главную роль исполняет Андрей Мерзликин, также в картине снимались Аглая Тарасова, Александр Тютин, Сергей Стукалов и другие.