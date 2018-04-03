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На ММКФ пройдет премьера «Танков» от режиссера «28 панфиловцев»
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На ММКФ пройдет премьера «Танков» от режиссера «28 панфиловцев» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Комитет города Москвы по реализации инвестиционных проектов в строительстве
На 40-м Московском международном кинофестивале состоится премьера фильма «Танки». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Показ пройдет 21 апреля в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в рамках внеконкурсной программы смотра.
«Для нас большая честь, что ММКФ включил нашу картину в свою программу. Московский международный кинофестиваль — безусловно, знаковое событие в российской киноиндустрии, именно этот фестиваль дает зрителям актуальный срез современного мирового и прежде всего российского кино», — заявил продюсер ленты Дмитрий Щербанов.
Режиссером выступил Ким Дружинин, снявший картину «28 панфиловцев».
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