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Кинотеатр в Останкине станет площадкой Московского международного кинофестиваля
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Кинотеатр в Останкине станет площадкой Московского международного кинофестиваля 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Кинотеатр «Космос» на проспекте Мира в текущем году впервые станет площадкой Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Как сообщил заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов, фестиваль пройдет в Москве с 19 по 26 апреля.
— В этом году мы продолжаем поддерживать Московский международный кинофестиваль — самый авторитетный в России. Мы в этом году вместе с организаторами ММКФ расширяем площадку проведения фестиваля и кинотеатры сети «Московское кино» впервые, в таком широком формате, являются официальными площадками ММКФ.
Кроме «Космоса», фестиваль примут кинотеатры «Звезда» и «Юность». (иб)
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