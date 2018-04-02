Кинотеатр в Останкине станет площадкой Московского международного кинофестиваля 

Кинотеатр «Космос» на проспекте Мира в текущем году впервые станет площадкой Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Как сообщил заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов, фестиваль пройдет в Москве с 19 по 26 апреля.
— В этом году мы продолжаем поддерживать Московский международный кинофестиваль — самый авторитетный в России. Мы в этом году вместе с организаторами ММКФ расширяем площадку проведения фестиваля и кинотеатры сети «Московское кино» впервые, в таком широком формате, являются официальными площадками ММКФ.
Кроме «Космоса», фестиваль примут кинотеатры «Звезда» и «Юность». (иб)