В столице со среды начнется резкое потепление

В среду днем температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Сегодня, 2 апреля, в столице ожидается 5-7 градусов тепла, временами вероятен небольшой дождь. Завтра немного похолодает, на 2-3 градуса, пройдет холодный атмосферный фронт, — сказал собеседник агентства.

Начиная со среды, характер погоды начнет резко улучшаться: в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 10-15 градусов. И вот такая солнечная весенняя погода, очень теплая, сохранится до конца рабочей недели, включая следующие выходные дни.