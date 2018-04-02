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В столице со среды начнется резкое потепление
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В столице со среды начнется резкое потепление 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В среду днем температура воздуха прогреется до плюс 15 градусов. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Сегодня, 2 апреля, в столице ожидается 5-7 градусов тепла, временами вероятен небольшой дождь. Завтра немного похолодает, на 2-3 градуса, пройдет холодный атмосферный фронт, — сказал собеседник агентства.
Начиная со среды, характер погоды начнет резко улучшаться: в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 10-15 градусов. И вот такая солнечная весенняя погода, очень теплая, сохранится до конца рабочей недели, включая следующие выходные дни.
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