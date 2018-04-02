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В парке «Сокольники» отметили Международный день птиц
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В парке «Сокольники» отметили Международный день птиц 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Вчера, 1 апреля, в парке «Сокольники» прошел Международный день птиц. Посетители парка могли принять участие в благотворительной акции-концерте «Возьми под крыло» и забрать себе одного из обитателей орнитария парка.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Для посетителей парка прошли мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, представление «Сокол Show», а также выступление спикеров Минприроды России.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Перед горожанами выступили медийные лица, в фамилиях и псевдонимах которых присутствуют названия пернатых: Елена Воробей, Леня Голубков, Ольга Дроздова, супруги Стриженовы, Александр Дроздов, Анатолия Журавлев, Мария Голубкина, Влад Соколовский и многие другие.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Организатором мероприятия стал информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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