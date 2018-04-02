В парке «Сокольники» отметили Международный день птиц

Вчера, 1 апреля, в парке «Сокольники» прошел Международный день птиц. Посетители парка могли принять участие в благотворительной акции-концерте «Возьми под крыло» и забрать себе одного из обитателей орнитария парка.

России. Для посетителей парка прошли мастер-классы по изготовлению кормушек для птиц, представление «Сокол Show», а также выступление спикеров Минприроды

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

Организатором мероприятия стал информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела.

Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется

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