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Пятиклассники из школы № 170 посетили Московский планетарий
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Пятиклассники из школы № 170 посетили Московский планетарий 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
Учащиеся 5 класса «З» посетили программу Московского планетария под названием «Большая миссия». Об этом рассказывается на сайте учебного заведения.
Мальчишки и девчонки из 5 «З» класса вместе с классным руководителем Эльмирой Тельмановной Гаджиевой посетили увлекательную программу под названием «Большая миссия» и познакомились с космической станцией МАРС ТЕФО. Станция МАРС в Московском планетарии представляет собой полноразмерный макет научно-исследовательской космической станции, базирующейся на Марсе, и космопорта орбитальной станции Арес-7. Общая площадь объектов составляет 1000 м2. По сценарию этой ролевой игры, позволяющей познакомиться с профессиями будущего, на космической станции уже наступил 2060 год.
На сегодняшний день это самый крупный «марсианский» проект компании «Парки Развития», работающей в сложном жанре edutainment, подразумевающем одновременно развлечение и образование.
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