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Власти Москвы сдадут в аренду 5 тыс. кв. метров в технопарке «Мосгормаш» через аукцион
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Власти Москвы сдадут в аренду 5 тыс. кв. метров в технопарке «Мосгормаш» через аукцион 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Столичные власти до конца 2018 года планируют сдать в аренду предпринимателям через аукционы порядка 5 тыс. кв. метров в городском технопарке «Мосгормаш». Об этом говорится в сообщении пресс-службы московского Департамента по конкурентной политике.
"Аукционы по аренде восьми объектов производственного, административного и свободного назначения, расположенных на территории технопарка «Мосгормаш» и принадлежащих городу, пройдут в начале мая. Общая площадь этих объектов составляет около 3,5 тыс. кв. метров. Еще около 1,2 тыс. «квадратов» производственных площадей «Мосгормаш» планирует выставить на торги до конца 2018 года", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента Геннадия Дегтева.
По его словам, выставленные на торги лоты находятся на территории технопарка по адресу: Каширский проезд, 13, и Каширский проезд, 13 строение 2. Средняя начальная стоимость аренды одного квадратного метра составляет 7 тыс. рублей в год. Первые аналогичные торги по сдаче мест предпринимателям в столичных технопарках правительство Москвы запустило еще в 2016 году.
"У предпринимателей есть возможность арендовать помещения разной площади — в настоящее время на торгах лоты площадью от 57 кв. метров до 1,3 тыс. квадратных метров. Срок аренды разный — 11 месяцев и 5 лет. Как показывает практика реализации объектов в технопарках, у предпринимателей есть хорошая возможность арендовать лот по стартовой стоимости, получив при этом гарантию понятной и прозрачной сделки", — добавил Дегтев.
Всего с начала 2018 года в столичных технопарках в аренду через электронные аукционы было сдано порядка 6,7 тыс. кв. метров.
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