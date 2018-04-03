Ещё
В Петербурге почтят память жертв прошлогоднего теракта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге почтят память жертв прошлогоднего теракта 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Цветы появились у станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в метро, который произошел 3 апреля прошлого года, передает корреспондент РИА Новости.
Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее число погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.
Во вторник утром на улице у выхода со станции метро «Технологический институт», где в прошлом году сразу после теракта возник стихийный мемориал, появились красные гвоздики. Некоторые горожане, проходя мимо, останавливаются в молчании.
На платформе станции у перехода на пересадку лежат несколько букетов и записка со словами: «Помним. Скорбим».
РИА Новости: последние новости
В московском метро произошел технический сбой Движение поездов на фиолетовой ветке столичного метро введено в график Скворцы и грачи вернулись в Москву после зимовки
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ105
«Русские заплатят»: глава АНБ США объявил РФ кибервойну116
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев339
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России598
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»158
Видео
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение