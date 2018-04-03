В Петербурге почтят память жертв прошлогоднего теракта

С. - ПЕТЕРБУРГ , 3 апр — РИА Новости . Цветы появились у станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге в память о жертвах теракта в метро, который произошел 3 апреля прошлого года, передает корреспондент РИА Новости.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее число погибших составило 16 человек, включая самого террориста-смертника.

Во вторник утром на улице у выхода со станции метро «Технологический институт», где в прошлом году сразу после теракта возник стихийный мемориал, появились красные гвоздики. Некоторые горожане, проходя мимо, останавливаются в молчании.

На платформе станции у перехода на пересадку лежат несколько букетов и записка со словами: «Помним. Скорбим».