Движение в Петербурге ограничат из-за акции памяти жертв теракта в метро

Акция памяти жертв теракта в петербургском метро ограничит движение в центре города, передает КРТИ. Она состоится у станции «Технологический институт» во вторник, 3 апреля.

До 17.00 водители не смогут парковаться на участке Бронницкой улицы от Загородного проспекта до дома № 7, а также на участке бокового проезда Загородного проспекта от Бронницкой улицы до Серпуховской улицы.

Напомним, в рамках акции метрополитен представит «Книгу памяти», в которой собраны судьбы и истории родственников жертв теракта и пострадавших от взрыва.