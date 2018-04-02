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Движение в Петербурге ограничат из-за акции памяти жертв теракта в метро
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Движение в Петербурге ограничат из-за акции памяти жертв теракта в метро 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Акция памяти жертв теракта в петербургском метро ограничит движение в центре города, передает КРТИ. Она состоится у станции «Технологический институт» во вторник, 3 апреля.
До 17.00 водители не смогут парковаться на участке Бронницкой улицы от Загородного проспекта до дома № 7, а также на участке бокового проезда Загородного проспекта от Бронницкой улицы до Серпуховской улицы.
Напомним, в рамках акции метрополитен представит «Книгу памяти», в которой собраны судьбы и истории родственников жертв теракта и пострадавших от взрыва.
Теракт в подземке произошел 3 апреля 2017 года. Смертник Акбаржон Джалилов взорвал самодельную бомбу в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту». В результате теракта погибли 15 человек, более 100 получили ранения.
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