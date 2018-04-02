В метро появились особые схемы

В московском метро появились особые схемы

На новых схемах, которые появились в московском метрополитене, специальными значками отмечены главные места мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Специальными значками на картах отмечены стадион «Спартак» , Большая спортивная арена «Лужники», место проведения фестиваля болельщиков и городской билетный центр. Кроме того, на обновленных схемах есть открывшиеся станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» салатовой ветки и логотип города-организатора ЧМ-2018.

«Мы запустили масштабную программу по обновлению навигации в метро и на МЦК в связи открытием новых станций и предстоящим чемпионатом мира по футболу. Обновление схем в поездах метро и МЦК завершено на 70 процентов, полностью работы будут закончены в апреле», — рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

По его словам, в метро регулярно обновляют навигационные элементы, в том числе схемы. Обычно масштабная замена происходит перед открытием новых станций.