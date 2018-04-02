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В метро появились особые схемы
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В московском метро появились особые схемы 

Мослента 1 час назад
На новых схемах, которые появились в московском метрополитене, специальными значками отмечены главные места мероприятий чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Специальными значками на картах отмечены стадион «Спартак», Большая спортивная арена «Лужники», место проведения фестиваля болельщиков и городской билетный центр. Кроме того, на обновленных схемах есть открывшиеся станции «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» салатовой ветки и логотип города-организатора ЧМ-2018.
«Мы запустили масштабную программу по обновлению навигации в метро и на МЦК в связи открытием новых станций и предстоящим чемпионатом мира по футболу. Обновление схем в поездах метро и МЦК завершено на 70 процентов, полностью работы будут закончены в апреле», — рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
По его словам, в метро регулярно обновляют навигационные элементы, в том числе схемы. Обычно масштабная замена происходит перед открытием новых станций.
Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве соревнования будут проводиться на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».
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