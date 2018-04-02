Детский реабилитационный центр появится в районе Люблино

Реабилитационный центр для детей с ДЦП и другими особенностями развития планируется разместить в здании бывшего детского сада в районе Люблино.

Здание расположено на улице Совхозная. Его реконструкция начнется в этом году. Об этом сообщил глава управы района Люблино Алексей Бирюков.