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Детский реабилитационный центр появится в районе Люблино
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Детский реабилитационный центр появится в районе Люблино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Реабилитационный центр для детей с ДЦП и другими особенностями развития планируется разместить в здании бывшего детского сада в районе Люблино.
Здание расположено на улице Совхозная. Его реконструкция начнется в этом году. Об этом сообщил глава управы района Люблино Алексей Бирюков.
— Кроме того, в 2018 году в районе Люблино на улице Марьинский Парк запланировано строительство торгового комплекса общей площадью 3,5 тысячи квадратных метров, — добавил Алексей Бирюков. — И уже подобран инвестор для строительства жилого дома с подземной парковкой, включенного в проект транспортно-пересадочного узла «Люблино».
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