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На реконструированных улицах в Москве высадят около 140 тысяч кустарников
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На реконструированных улицах в Москве высадят около 140 тысяч кустарников 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Порядка 140 тысяч кустарников высадят этой весной на реконструированных по программе 2017 года улицах Москвы, сообщили РИА Новости в комплексе городского хозяйства (КГХ) столицы.
"В ближайшее время начнется высадка кустарников — их лучше сажать ранней весной, при плюсовой температуре. Этой весной будут высажены порядка 140 тысяч кустарников — спирея, багряник, боярышник, барбарис, кизильник", — рассказали в КГХ.
Высадка кустарников станет продолжением озеленительных работ — прошлой осенью на реконструированных улицах Москвы высадили более 5 тысяч деревьев. На благоустроенных по программе «Моя улица» территориях появились березы, дубы, вязы, липы, клены и каштаны. Отмечается, что осенью высаживаются деревья-крупномеры высотой от 2 до 7 метров возрастом 25-35 лет. Они должны быть выращены в специализированных питомниках, а все сорта — приспособлены к российским зимам и хорошо адаптироваться к городской среде.
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