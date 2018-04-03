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Расписание семи электричек Савеловского направления МЖД изменится 4 и 6 апреля
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Расписание семи электричек Савеловского направления МЖД изменится 4 и 6 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Расписание семи пригородных электропоездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 4 и 6 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе МЖД.
«4 и 6 апреля 2018 г. железнодорожники проведут плановый ремонт пути в зоне переезда станции «Каналстрой». Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности движения поездов. Диспетчеры заблаговременно разработали два технологических «окна», назначив их на период с 10:35 до 14:35. Специально выбрано непопулярное для поездок время, чтобы сохранить объем движения пригородных поездов в утренние и вечерние часы пик. Железнодорожники разберут на переезде резинокордовый настил и заменят рельсошпальную решетку. Обращаем внимание автомобилистов, что во время «окон» переезд будет закрыт для движения автотранспорта. Также в дни ремонта будут внесены изменения в расписание семи пригородных электропоездов Савеловского направления», — говорится в сообщении.
Уточняется, что две электрички №6170 и №6105, выполняющие рейсы между Москвой и станцией «Большая Волга», проследуют по укороченному маршруту: не будут курсировать на участке Каналстрой-Большая Волга. Аналогичное изменение внесено в график двух электричек №6306 и №6311, курсирующих между Москвой и Савелово: они выполнят рейсы между Москвой и Лобней, — а также пригородного поезда №6354 Москва-Вербилки, он проследует до станции «Каналстрой». Для обеспечения перевозки пассажиров двум пригородным поездам продлен маршрут до станции «Савелово». Так, пригородный поезд №6218 Одинцово-Талдом (в 7:52) проследует до станции «Савелово». И со станции «Савелово» в Москву в 13:59 отправится электропоезд №6383.
Московская железная дорога просит пассажиров и автомобилистов с пониманием отнестись к ремонтным работам. Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
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