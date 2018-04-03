Расписание электричек изменится на Савеловском направлении МЖД 4 и 6 апреля

Расписание семи пригородных электропоездов Савеловского направления Московской железной дороги изменится 4 и 6 апреля из-за ремонтных работ на железнодорожных путях, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

Железнодорожники 4 и 6 апреля проведут плановый ремонт пути в зоне переезда станции «Каналстрой». Работы направлены на обеспечение безопасности и надежности движения поездов. Железнодорожники разберут на переезде резинокордовый настил и заменят рельсошпальную решетку. Во время окон переезд будет закрыт для движения автотранспорта.

«В дни ремонта будут внесены изменения в расписание семи пригородных электропоездов Савеловского направления. Две электрички №6170 и №6105, выполняющие рейсы между Москвой станцией «Большая Волга», проследуют по укороченному маршруту — не будут курсировать на участке Каналстрой — Большая Волга», — говорится в сообщении.

Аналогичное изменение внесено в график двух электричек №6306 и №6311, курсирующих между Москвой и Савелово, — они выполнят рейсы между Москвой и Лобней , а также пригородного поезда №6354 Москва — Вербилки — он проследует до станции «Каналстрой».