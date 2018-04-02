Архитекторы отправили на доработку проект благоустройства Парка Дружбы

Художественный совет при Москомархитектуре отправил на доработку проект комплексного благоустройства и озеленения Парка Дружбы, расположенного на севере Москвы сообщает m24.ru

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пояснил, что в новом варианте проекта необходимо предусмотреть резервные места для памятников, которые могут появиться в будущем.

Также в Москомархитектуре рекомендовали проектировщикам вместо большой централизованной детской площадки проработать устройство нескольких небольших зон, которые не нарушат существующий парковый ансамбль.

Парк Дружбы находится на территории района Левобережный. Свое название он получил в честь VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года.