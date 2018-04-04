В ТиНАО построят не менее 20 детских садов

Не менее 20 детских садов планируется построить в ТиНАО в 2018-2019 гг.

Не менее 20 детских садов планируется построить в ТиНАО в 2018-2019 гг., сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.

«Не менее 20 детских садов планируется построить в ТиНАО в течение нынешнего и 2019 гг. Это более чем значительная прибавка, если учесть, что за предыдущие пять лет в ТиНАО было введено 32 детских сада», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.

В пресс-службе отметили, что проектирование и строительство новых детских садов будет осуществляться как за счет девелоперов, так и за счет городского бюджета.

«В рамках Адресной инвестиционной программы Москва профинансирует возведение восьми детских садов за два ближайших года. Поручение на финансирование этих работ дал мэр Москвы Сергей Собянин по просьбам жителей ТиНАО», — рассказал В. Жидкин.

Глава ведомства также добавил, что 20 новых детских садов обеспечат местами около 5 тыс. детей ТиНАО.