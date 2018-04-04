Ещё
В ТиНАО построят не менее 20 детских садов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Не менее 20 детских садов планируется построить в ТиНАО в 2018-2019 гг. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Не менее 20 детских садов планируется построить в ТиНАО в 2018-2019 гг., сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий со ссылкой на его главу Владимира Жидкина.
«Не менее 20 детских садов планируется построить в ТиНАО в течение нынешнего и 2019 гг. Это более чем значительная прибавка, если учесть, что за предыдущие пять лет в ТиНАО было введено 32 детских сада», — приводятся в сообщении слова В. Жидкина.
В пресс-службе отметили, что проектирование и строительство новых детских садов будет осуществляться как за счет девелоперов, так и за счет городского бюджета.
«В рамках Адресной инвестиционной программы Москва профинансирует возведение восьми детских садов за два ближайших года. Поручение на финансирование этих работ дал мэр Москвы Сергей Собянин по просьбам жителей ТиНАО», — рассказал В. Жидкин.
Глава ведомства также добавил, что 20 новых детских садов обеспечат местами около 5 тыс. детей ТиНАО.
Агентство «Москва»: последние новости
М.Хуснуллин: Проектирование всех участков БКЛ метро планируется завершить до конца года П.Бирюков: В Москве началась промывка тротуаров и дворов Детская площадка с холмами, ручьем и дамбами может появится на юго-западе Москвы до конца года
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе149
Украине «перекроют» Керченский пролив784
Путин заявил о полном разгроме ИГ298
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»80
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение