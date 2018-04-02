Большую часть школ в Новой Москве построят за деньги инвесторов

Марат Хуснуллин. Значительная часть школ в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) строится за деньги частных компаний, заявил 2 апреля заместитель мэры Москвы

«У нас на новой территории сейчас строится порядка 20 новых школ и детских садов. Причем больше половины объектов социальной инфраструктуры возводится за счет средств инвесторов в рамках комплексного развития территории», — заявил глава Стройкомплекса.

С его слов, до конца 2020 года в ТиНАО построят около 50 различных объектов социального назначения.

Ранее, утром 3 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин посетил несколько таких недавно введенных в строй социальных объектов в Новой Москве.

«Новая Москва продолжает строиться и развиваться. Нам досталось непростое наследство: отсутствие транспортной инфраструктуры и социальной, но мы год от года устраняем эти проблемы. Здесь, в Московском, за последние годы построены несколько детских садов, две школы. В ближайший год будет введено еще два детских сада, школа», — приводит слова мэра пресс-служба.