Новые схемы метро появятся к Чемпионату мира по футболу — 2018 в Москве

Сотрудники Московского метрополитена обновят навигацию по подземке специально к проведению Чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом стало известно 2 апреля.

Уточняется, что на новых схемах выделят станции, находящиеся поблизости от стадионов, где пройдут матчи мундиаля.

— Обновление уже завершено на 70 процентов, полностью работы будут закончены в апреле, — проинформировал заместитель мэра Москвы , руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов

Кроме того, на станциях подземки и Московского центрального кольца обновят более 31 тысячи элементов навигации.

Меры предпринимаются для удобства иностранных туристов. Обновленные схемы помогут болельщикам легко ориентироваться в подземке.