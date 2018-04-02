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Новые схемы метро появятся к Чемпионату мира по футболу — 2018 в Москве
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Новые схемы метро появятся к Чемпионату мира по футболу — 2018 в Москве 

Управа района Арбат города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
Сотрудники Московского метрополитена обновят навигацию по подземке специально к проведению Чемпионата мира по футболу — 2018. Об этом стало известно 2 апреля.
Уточняется, что на новых схемах выделят станции, находящиеся поблизости от стадионов, где пройдут матчи мундиаля.
— Обновление уже завершено на 70 процентов, полностью работы будут закончены в апреле, — проинформировал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Кроме того, на станциях подземки и Московского центрального кольца обновят более 31 тысячи элементов навигации.
Меры предпринимаются для удобства иностранных туристов. Обновленные схемы помогут болельщикам легко ориентироваться в подземке.
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