На Чемпионате мира России грозит катастрофа

Летом 2018 года в России состоится Чемпионат мира по футболу. Политический кризис, который возник из-за отравления бывшего российского шпиона в Солсбери, не окажет влияния на турнир. В экономическом отношении бойкот игр никому не выгоден.

Крупнейшее спортивное мероприятие поместит Россию в центр внимания. Правда, неясно, будет ли эта популярность позитивной со спортивной точки зрения.

Можно сказать, что национальная сборная России находится в кризисе. На международных встречах, состоявшихся в марте этого года, Россия проиграла Бразилии со счетом 0:3 и Франции со счетом 1:3. Из последних пяти матчей Россия не выиграла ни одного.

Стиль игры российских футболистов требует шлифовки, но главная проблема — в составе сборной. Чемпионат России по футболу действительно проходит на высоком уровне, но настоящих суперзвезд в команде нет. Большая часть лучших игроков — иностранцы.

У главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова осталось всего около десяти недель. До начала Чемпионата мира по футболу команда сыграет тренировочные матчи с Австрией Турцией . Эти команды находятся примерно на том же уровне, что и Египет Уругвай , с которыми Россия сыграет в групповом турнире Чемпионата мира.

На жеребьевке России повезло. Существует мнение, что шары для жеребьевки были нагреты, то есть жеребьевка проводилась искусственно. Но эти утверждения ничем не подтверждены.