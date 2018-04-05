На Чемпионате мира России грозит катастрофа 

Летом 2018 года в России состоится Чемпионат мира по футболу. Политический кризис, который возник из-за отравления бывшего российского шпиона в Солсбери, не окажет влияния на турнир. В экономическом отношении бойкот игр никому не выгоден.
Крупнейшее спортивное мероприятие поместит Россию в центр внимания. Правда, неясно, будет ли эта популярность позитивной со спортивной точки зрения.
Можно сказать, что национальная сборная России находится в кризисе. На международных встречах, состоявшихся в марте этого года, Россия проиграла Бразилии со счетом 0:3 и Франции со счетом 1:3. Из последних пяти матчей Россия не выиграла ни одного.
Стиль игры российских футболистов требует шлифовки, но главная проблема — в составе сборной. Чемпионат России по футболу действительно проходит на высоком уровне, но настоящих суперзвезд в команде нет. Большая часть лучших игроков — иностранцы.
У главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова осталось всего около десяти недель. До начала Чемпионата мира по футболу команда сыграет тренировочные матчи с Австрией и Турцией. Эти команды находятся примерно на том же уровне, что и Египет и Уругвай, с которыми Россия сыграет в групповом турнире Чемпионата мира.
На жеребьевке России повезло. Существует мнение, что шары для жеребьевки были нагреты, то есть жеребьевка проводилась искусственно. Но эти утверждения ничем не подтверждены.
Будет стыдно, если Россия не сумеет обыграть таких слабых соперников. Это стало бы просто катастрофой — такой же, как поражение Финляндии в хоккее на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Ведь путинская Россия стремится поднять свой престиж при помощи спорта, как в свое время это делал Советский Союз.
В группе России самой слабой командой считается команда Саудовской Аравии. Команды Уругвая и Египта сильнее. Ведь у Уругвая есть, например, Луис Суарес (Luis Suarez), а у Египта — Мохамед Салах (Mohamed Salah). Об игроках такого уровня России остается только мечтать.