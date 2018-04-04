Оренбуржцы могут получить миллион на благоустройство двора

Министерство строительства и ЖКХ России совместно со страховой компанией «Эрго» запустили конкурс на самый лучший двор. Организован он в рамках работы по вовлечению в благоустройство частных инвесторов и для привлечения инициативных граждан, занимающихся благоустройством своих придомовых территорий.

В конкурсе «Эстафета развития, гармонии и общности» вправе принять участие жители любого региона страны. Победителей определенят в трёх номинациях:

«Безопасный двор»,

«Уютный двор»,

«Спортивный двор».

Заявки на участие принимаются до 18 мая на сайте dvor.ergo.ru. Там же пройдет и онлайн-голосование. Итоги конкурса опубликуют на сайте конкурса 25 мая. Призовой фонд составит более двух млн рублей — их победители потратят на благоустройство своего двора.

Андрей Чибис. «Конкурс позволит реализовать идеи по облагораживанию нескольких дворов многоквартирных домов. Их жители уже занимаются благоустройством придомовых территорий и смогут получить финансовую поддержку на продолжение этой работы», — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

В прошлом году за счет регионального и федерального бюджетов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в России благоустроят 2790 общественных мест и более 20 тыс. дворов. Тогда в нем приняло участие почти 86 млн россиян — более половины населения страны. По решению президента успешный проект продлили до 2022 года