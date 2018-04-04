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Оренбуржцы могут получить миллион на благоустройство двора
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Оренбуржцы могут получить миллион на благоустройство двора 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Министерство строительства и ЖКХ России совместно со страховой компанией «Эрго» запустили конкурс на самый лучший двор. Организован он в рамках работы по вовлечению в благоустройство частных инвесторов и для привлечения инициативных граждан, занимающихся благоустройством своих придомовых территорий.
В конкурсе «Эстафета развития, гармонии и общности» вправе принять участие жители любого региона страны. Победителей определенят в трёх номинациях:
«Безопасный двор»,
«Уютный двор»,
«Спортивный двор».
Заявки на участие принимаются до 18 мая на сайте dvor.ergo.ru. Там же пройдет и онлайн-голосование. Итоги конкурса опубликуют на сайте конкурса 25 мая. Призовой фонд составит более двух млн рублей — их победители потратят на благоустройство своего двора.
«Конкурс позволит реализовать идеи по облагораживанию нескольких дворов многоквартирных домов. Их жители уже занимаются благоустройством придомовых территорий и смогут получить финансовую поддержку на продолжение этой работы», — отметил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис.
В прошлом году за счет регионального и федерального бюджетов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в России благоустроят 2790 общественных мест и более 20 тыс. дворов. Тогда в нем приняло участие почти 86 млн россиян — более половины населения страны. По решению президента успешный проект продлили до 2022 года
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