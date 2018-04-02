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Месячник по благоустройству территорий стартовал в столице
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Месячник по благоустройству территорий стартовал в столице 

Префектура Юго-Восточного административного округа 53 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Традиционный весенний месячник по благоустройству и уборке территорий официально стартовал накануне в столице.
Однако подготовительные работы начались еще в середине марта. В рамках благоустроительных работ запланировано привести в порядок улицы, дворы, жилые и нежилые строения. В том числе с городских улиц исчезнут до следующего зимнего сезона контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые размещаются на остановках общественного транспорта, тротуарах и пешеходных маршрутах у объектов социальной сферы, подземных пешеходных переходов и на транспортно-пересадочных узлах.
— До 05 апреля более 5,6 тысяч контейнеров оранжевого цвета с аварийным запасом противогололедных материалов уберут на склады временного хранения, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Заместитель мэра также напомнил о том, что 14 и 21 апреля в столице пройдут традиционные общегородские субботники, участниками которых смогут стать все жители Москвы.
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