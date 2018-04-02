Месячник по благоустройству территорий стартовал в столице

Традиционный весенний месячник по благоустройству и уборке территорий официально стартовал накануне в столице.

Однако подготовительные работы начались еще в середине марта. В рамках благоустроительных работ запланировано привести в порядок улицы, дворы, жилые и нежилые строения. В том числе с городских улиц исчезнут до следующего зимнего сезона контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов, которые размещаются на остановках общественного транспорта, тротуарах и пешеходных маршрутах у объектов социальной сферы, подземных пешеходных переходов и на транспортно-пересадочных узлах.

— До 05 апреля более 5,6 тысяч контейнеров оранжевого цвета с аварийным запасом противогололедных материалов уберут на склады временного хранения, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

Заместитель мэра также напомнил о том, что 14 и 21 апреля в столице пройдут традиционные общегородские субботники, участниками которых смогут стать все жители Москвы.