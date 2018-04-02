Москвичей позвали в парки

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Мосгорпарк пригласил жителей и гостей столицы на аттракционы 

Москва24 4 часа назад
Мосгорпарк приглашает жителей и гостей столицы на парковые аттракционы. "В наших парках есть аттракционы и для взрослых, и для самых маленьких, от всем знакомых каруселей и веревочных парков до развлечений в виртуальной реальности", — рассказали в объединенной дирекции учреждения.
Крепких и активных ждут в веревочных парках, например, в Филях и в Олимпийской деревне. В Воронцовском парке для самых маленьких — бассейны для катания на бамперных лодках, а в Бабушкинском — карусели и мини-колесо обозрения. А еще есть автодром и кинотеатр 5D со спецэффектами брызг и ветра в лицо.
В Парке победы аттракционы стилизованы под боевые самолеты, танки и бронепоезда военных лет.
В самом новом парке в центре Москвы "Зарядье" предлагают взглянуть на столицу другими глазами, посетив виртуальный аттракцион "Полет над Москвой". Он представляет собой кинозал с 13-метровым полусферическим экраном, генераторами ветра, дыма и запахов.
А в центральной части Измайловского парка находится Большое колесо обозрения высотой около 50 метров. Экстремальные аттракционы можно найти в парке "Сокольники". Там на Песочной аллее установлен аттракцион Air Race с мертвой петлей. Здесь же расположена батутная арена Just Jump, где с посетителями работает команда профессиональных джамперов.
Ранее парки Москвы пригласили горожан и гостей столицы встретить весну на танцплощадках. Первые танцевальные мастер-классы пройдут уже в апреле. Профессиональные танцоры будут обучать всех желающих разным направлениям танца − от грациозного вальса до зажигательного рок-н-ролла.
В начале марта участникам проекта "Активный гражданин" предложили поделиться мнением о проектах благоустройства городских парков и общественных пространств. На сайте проекта запустили четыре голосования. По двум из них прием голосов продолжается, а по двум другим — о благоустройстве площади у станции метро "Улица 1905 года" и территории около Еврейского музея и центра толерантности — уже подвели итоги.
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