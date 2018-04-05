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Высота сугробов в Москве за сутки сократилась еще на 3 см
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Высота сугробов в Москве за сутки сократилась еще на 3 см 

Агентство «Москва» 15 минут назад
Фото: Москва меняется
По данным метеостанции ВДНХ на утро четверга высота снега в Москве составляет 17 см при норме 13 см. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«При потеплении сугробы в столице стали стремительно уменьшаться. Высота снега на улицах города 4 апреля лишь немного превышает норму. Вчера, 4 апреля, на станции ВДНХ его осталось 20 см при норме 16 см. На сегодняшнее утро снега осталось 17 см при норме 13 см», — говорится в сообщении.
Как уточняется, средняя суточная температура воздуха 5 апреля уже составляет плюс 2,3 градуса.
Отмечается также, что в прошлом году в Москве также было тепло, а снег к этому дню уже растаял. «В прошлом, 2017 г., температура воздуха была выше привычных значений, ночью плюс 4,5 градуса, днем потеплело до плюс 12,6 градуса, осадков не было, а снега на улицах города не оставалось уже с 3 апреля», — пояснили синоптики.
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 Ещё 5 источников 
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