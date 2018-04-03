До 10 см снега растаяло в Москве с начала апреля

Благодаря теплой погоде в столице продолжает активно таять снег, сугробы в центре города уменьшились на 10 сантиметров с начала апреля, сообщается на сайте «Метеоновости».

Снег в Москве стремительно тает. Температура воздуха даже в ночные часы не опускается ниже нулевой отметки. Способствуют таянию снега ветер и дожди. На главной станции ВДНХ к утру вторника снег просел до 32 сантиметров, по данным на 2 апреля высота снега была 34 сантиметра, а 1 апреля — 39 сантиметров.

«С 20 до 14 сантиметров уменьшился снежный покров в Тушине. На станции МГУ снег просел на 7 сантиметров, с 38 до 31 сантиметра. На ТСХА снега стало заметно меньше, 20 сантиметров, против вчерашних 27. Но быстрее всего снег тает в центре столицы. На Балчуге 2 апреля было 35 сантиметров снега, а к утру 3 апреля стало 25 сантиметров», — говорится в сообщении.

До конца дня при температуре плюс 4-6 градусов снег продолжит таять. Ночью немного подморозит, а уже 4 апреля температура повысится до плюс 7-9 градусов, и количество снега будет убывать.