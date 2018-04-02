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Бесплатные автобусы курсируют в дни пасхальных праздников в ЮВАО
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Бесплатные автобусы курсируют в дни пасхальных праздников в ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Несколько бесплатных автобусных маршрутов, которые будут курсировать по ЮВАО до городских кладбищ, организовано ГУП «Мосгортранс».
Жители Юго-Восточного округа уже смогли воспользоваться услугами этих автобусных маршрутов накануне. Также этот транспорт будет перевозить горожан до городских и пригородных мемориальных комплексов 08 и 15 апреля.
Бесплатные автобусные маршруты в ЮВАО курсируют до Николо-Архангельского кладбища: № Э1 («Метро «Выхино» — 2-й Московский крематорий»), № 706 и № Э2 («Метро «Выхино» — Николо-Архангельское кладбище»); до Кузьминского кладбища — № Э («Метро «Рязанский проспект» — Кузьминское кладбище — Метро «Кузьминки»); до Люблинского кладбища: № Э1 («Метро «Текстильщики» — Люблинское кладбище») и № Э2 («Метро «Люблино» — Люблинское кладбище»).
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