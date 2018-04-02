Бесплатные автобусы курсируют в дни пасхальных праздников в ЮВАО

Несколько бесплатных автобусных маршрутов, которые будут курсировать по ЮВАО до городских кладбищ, организовано ГУП «Мосгортранс».

Жители Юго-Восточного округа уже смогли воспользоваться услугами этих автобусных маршрутов накануне. Также этот транспорт будет перевозить горожан до городских и пригородных мемориальных комплексов 08 и 15 апреля.

Бесплатные автобусные маршруты в ЮВАО курсируют до Николо-Архангельского кладбища: № Э1 («Метро «Выхино» — 2-й Московский крематорий»), № 706 и № Э2 («Метро «Выхино» — Николо-Архангельское кладбище»); до Кузьминского кладбища — № Э («Метро «Рязанский проспект» — Кузьминское кладбище — Метро «Кузьминки»); до Люблинского кладбища: № Э1 («Метро «Текстильщики» — Люблинское кладбище») и № Э2 («Метро «Люблино» — Люблинское кладбище»).