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Более 300 деревьев высадят на ВДНХ
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Более 300 деревьев высадят в рамках благоустройства площади перед главным входом ВДНХ 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: ТАСС
На площади перед главным входом ВДНХ высадят более 300 деревьев в рамках благоустройства главного входа выставки. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.
«Территорию площадью 26 га рядом с аркой главного входа ВДНХ планируется благоустроить. Площадь перед парадным входом превратят в комфортную для пешеходов зону. Тротуары замостят серой гранитной плиткой. Дополнительные контрастные участки создадут с помощью гранита темных оттенков. Здесь появятся удобные скамейки, фонари с энергосберегающими лампами, новые газоны и аллеи. Площадь перед ВДНХ украсят более 300 деревьев. В их числе — черемуха, декоративные яблони и груши, рябины, клены, липы и другие», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы затронут Продольный проезд, 1-й и 2-й Поперечный проезды, а также Останкинский проезд. Эти улицы связывают ряд знаковых объектов столицы: Музей космонавтики, скульптуру Веры Мухиной «Рабочий и колхозница», гостиницу «Космос» и парковый комплекс ВДНХ, который является одной из главных точек притяжения на северо-востоке столицы и ежегодно привлекает более 20 млн человек.
«После благоустройства автомобилисты получат парковку более чем на 1,8 тыс. машин. В 1-м и 2-м Поперечных проездах появится широкая зона для пешеходов. Комфортнее пешеходам станет и в Останкинском проезде, а также части Продольного проезда. Здесь изменят размеры проезжей части и обустроят новые переходы и островки безопасности. Полосы дорожного движения оптимизируют до нормативных значений. Это нужно, чтобы сделать территорию безопасной и удобной для пешеходов и водителей», — подчеркивается в сообщении.
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