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К центральным регионам России приближается волна теплого воздуха
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К центральным регионам России приближается волна теплого воздуха 

Авторадио 1 час назад
Долгожданная весна и мощное потепление прогнозируются в центральных регионах России уже на этой неделе. Температура в ближайшие дни будет превышать многолетние показатели на 5-6 градусов. Накануне в столичном регионе, как и прогнозировалось, прошел первый весенний дождь — именно с ним специалисты связывали начало климатической весны. Самым теплым днем в Москве на этой неделе станет четверг, в этот день воздух в столице прогреется до плюс 14 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Существенных осадков 5 апреля не ожидается.
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