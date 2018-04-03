С. Собянин прочитал лекцию о развитии города студентам РГСУ

«Москва для нашей страны является реальным локомотивом развития экономики, науки, культуры. 12 млн человек обеспечивают почти 22% ВВП страны. Население у нас немного меньше — 8%, а экономика у нас — 22%. Производительность труда выше почти в три раза, чем по стране», — сказал С. Собянин.

Мэр, рассказывая о развитии города, особое внимание уделил ликвидации транспортных проблем. В целях решения этих задач в столице ведется активное дорожное строительство, создание новых станций метро. По словам мэра, российская столица обогнала Пекин по объему строительства дорог внутри городской черты. При этом власти города ставят перед собой задачу до 2027 г. увеличить московское метро на 300 км.

«Дальше мы перешли к новой задаче — создание Московских центральных диаметров (МЦД). Если вы житель Подмосковья , этот диаметр, по сути дела, перевезет вас из одного конца Подмосковья в другой через центр города. Это новое наземное метро, и поезда там будут ходить такие же, как в метро, с таким же режимом работы», — сказал С. Собянин.

Также мэр рассказал, как за прошедшие годы развивался пассажирский наземный городской транспорт. Он напомнил, что для удобства передвижения автобусных маршрутов было создано 300 км выделенных полос на дорогах, изменен подход к организации пассажирских перевозок коммерческими компаниями.

«В результате у нас количество пассажиров стало расти, а количество нарушений на этом транспорте резко сократилось», — отметил мэр.

В своем выступлении он также затронул вопросы благоустройства городской среды. «Для начала мы снесли всю незаконную рекламу. Такая была история — борьба с незаконной рекламой. Пришлось рекламу уменьшить. При этом доходы от рекламы выросли почти в 10 раз за счет легализации», — сказал С. Собянин.

Он также сообщил, что в Москве растет продолжительность жизни. «Продолжительность жизни растет. Причем она выросла сейчас уже до 78 лет. Мы вышли на уровень Парижа, Лондона», — сказал мэр.

В рамках визита С. Собянина в вуз студенты РГСУ смогли задать мэру интересующие их вопросы. Молодежь интересовала возможность участия в качестве общественных наблюдателей на предстоящих выборах мэра столицы. «Мы в течение нескольких лет последовательно работали, чтобы выборы в Москве были максимально прозрачными и чистыми, чтобы каждый голос был правильно учтен. Даже если мы находим ошибки, мы спешим их исправить. Поэтому создана система видеонаблюдения, система наблюдателей, общественных организаций, которые включились в эту программу. Если у Общественной палаты Москвы снова возникнет инициатива продолжить работу с наблюдателями, мы, конечно, поддержим», — ответил мэр.

С. Собянин, отвечая на вопросы студентов, говорил и о подготовке столицы к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Москве уже этим летом. Он заверил, что власти города примут все меры, чтобы обеспечить максимальный комфорт для горожан при проведении в столице мундиале.

Находясь в вузе, который расположен в непосредственной близости от ВДНХ, мэр рассказал о том, как изменится территория выставки в ближайшие годы. «Рядом с вами строится „большой город“. Рядом, через забор, строится „Город героев“. Это огромная площадка для молодых людей, для получения различных специальностей или получения предпрофессионального образования в игровой интересной форме, современной. Буквально через неделю будет введен в строй один из самых лучших, а может и лучший, космический павильон (павильон „Космос“ — прим. Агентства „Москва“), в котором собрано все, что есть в России , о космосе», — сказал С. Собянин.

Также он напомнил, что на территории выставки запланировано строительство колеса обозрения, детский парк аттракционов, а ландшафтные работы на ВДНХ закончатся уже в текущем году.