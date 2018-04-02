В Костроме появился ночной автобус

Автобус №10 будет ездить по ночам, узнал KOSTROMA.TODAY. Изменения в расписание внесены на время ремонта моста.

«С целью улучшения транспортного обслуживания населения на этом маршруте будут организованы дополнительные укороченные рейсы «Площадь Сусанинская — Микрорайон Паново» в вечернее время. Интервал движения пассажирского транспорта составит 30 минут», — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Последний рейс от остановки «Площадь Сусанинская» будет выполняться в 1 час ночи.