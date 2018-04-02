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Воздух в Москве к Чистому четвергу прогреется до 15 градусов
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Воздух в Москве к Чистому четвергу прогреется до 15 градусов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Собака
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Небольшие дожди уйдут из столицы, начиная со среды, а уже на следующий день — в Чистый четверг — воздух прогреется до 15 градусов. О том, какая погода ждет москвичей в предпасхальную неделю, ТАСС рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Погода будет уже более антициклональная, с солнышком. Мы прогнозируем, что и сегодня, и завтра небольшие дожди будут выпадать, а в среду, четверг, пятницу их вероятность небольшая, и солнышко будет. Это будет симпатично", — рассказал глава Гидрометцентра.
В понедельник в Москве ожидается около 10 градусов тепла, во вторник ненадолго произойдет умеренное понижение температуры до 4 градусов. «Весна пришла, хотя, конечно, не такая устойчивая», — заметил Вильфанд.
В среду ночные температуры вернутся к нулевым значениям, но днем воздух прогреется до 7-9, а по области до 10 градусов. «В четверг и пятницу совсем приятные для слуха температуры: от 10 до 15 градусов», — рассказал собеседник агентства.
ТАСС: последние новости
Власти Москвы к 28 марта рассмотрят заявку на митинг 7 апреля "За чистый воздух" Площадь около метро "Улица 1905 года" благоустроят по результатам голосования москвичей Москвичи смогут передать в российские библиотеки уже прочитанные книги
 Ещё 2 источника 
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