Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» в САО откроют в следующем году

Андрей Бочкарев. Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» планируется открыть в следующем году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы

«Переход на станцию «Динамо» Замоскворецкой ветки планировалось ввести одновременно с открытием станции «Петровский парк» Большой кольцевой линии метро. Но в ходе работ были обнаружены неучтенные инженерные коммуникации. Это потребовало корректировки проекта и изменения сроков строительства пересадки. Вести работы приходится в «ночные окна», так как метро действующее», — рассказал А. Бочкарев АГН «Москва»

Напомним, пять станций Большой кольцевой линии метро «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА» и «Петровский парк» открыли 26 февраля 2018 года.

Замкнуть новое кольцо планируется в 2022 году. Большая кольцевая линия протянется на 69 км, она будет иметь 31 станцию и два электродепо, сообщает официальный портал столичного стройкомплекса stroi.mos.ru.

Таким образом, она может стать самой большой в мире, обогнав нынешнего чемпиона — вторую кольцевую линию пекинского метро (57 км).