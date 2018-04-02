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Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» в САО откроют в следующем году
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Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» в САО откроют в следующем году 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Переход между станциями метро «Динамо» и «Петровский парк» планируется открыть в следующем году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
«Переход на станцию «Динамо» Замоскворецкой ветки планировалось ввести одновременно с открытием станции «Петровский парк» Большой кольцевой линии метро. Но в ходе работ были обнаружены неучтенные инженерные коммуникации. Это потребовало корректировки проекта и изменения сроков строительства пересадки. Вести работы приходится в «ночные окна», так как метро действующее», — рассказал А. Бочкарев АГН «Москва».
Напомним, пять станций Большой кольцевой линии метро «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА» и «Петровский парк» открыли 26 февраля 2018 года.
Замкнуть новое кольцо планируется в 2022 году. Большая кольцевая линия протянется на 69 км, она будет иметь 31 станцию и два электродепо, сообщает официальный портал столичного стройкомплекса stroi.mos.ru.
Таким образом, она может стать самой большой в мире, обогнав нынешнего чемпиона — вторую кольцевую линию пекинского метро (57 км).
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