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В столице объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
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В столице объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности 

Национальная Служба Новостей 36 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В столичном регионе из-за усиления ветра объявлен «желтый уровень» погодной опасности. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные Гидрометцентра России. По сообщениям синоптиков, в регионе сегодня ожидается ветер, порывы которого местами могут достигать 17 м/с.
Метеорологи подчёркивают, что в Москве и области столбик термометра в дневные часы может дотянуться до отметки +10 °С. Потепление в регионе будет сопровождаться осадками в виде дождя.
Добавим, во второй половине недели Центральная Россия окажется под влиянием субтропического антициклона. Среднесуточная температура в регионе будет на 6–8 градусов превышать климатические нормы месяца. К выходным столбики термометра могут дотянуться до +18 градусов. Это показатели, отмечают метеорологи, соответствуют майским значениям.
Кроме того, ранее стало известно, что сезон велопроката в Москве планируют открыть 20 апреля. Об этом сообщил замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Адамов.
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