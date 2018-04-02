В столице объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

В столичном регионе из-за усиления ветра объявлен «желтый уровень» погодной опасности. Об этом сообщает RT, ссылаясь на данные Гидрометцентра России . По сообщениям синоптиков, в регионе сегодня ожидается ветер, порывы которого местами могут достигать 17 м/с.

Метеорологи подчёркивают, что в Москве и области столбик термометра в дневные часы может дотянуться до отметки +10 °С. Потепление в регионе будет сопровождаться осадками в виде дождя.

Добавим, во второй половине недели Центральная Россия окажется под влиянием субтропического антициклона. Среднесуточная температура в регионе будет на 6–8 градусов превышать климатические нормы месяца. К выходным столбики термометра могут дотянуться до +18 градусов. Это показатели, отмечают метеорологи, соответствуют майским значениям.

Кроме того, ранее стало известно, что сезон велопроката в Москве планируют открыть 20 апреля. Об этом сообщил замглавы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Адамов.