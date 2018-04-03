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На Бирюлевской линии метро будет шесть станций
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На Бирюлевской линии метро будет шесть станций 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Подробности нового проекта рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
— Сегодня еще есть районы, не охваченные линиями столичного метро. Один из них — Бирюлево. Сегодня при сооружении Большой кольцевой линии закладывается возможность строительства новых радиальных направлений, в том числе в этот район, — сообщил заммэра.
По его словам, на Бирюлевской линии появится шесть станций: «Кленовый бульвар», «Курьяново», «Сабурово», «Царицыно», «Бирюлево Восточное» и «Бирюлево Западное».
— Благодаря этой линии метро придет в районы Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово и Бирюлево. Столичный метрополитен станет ближе почти для полумиллиона горожан, — подчеркнул Марат Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса Москвы напомнил, что одна такая радиальная линия — Кожуховская — уже строится. Станция «Нижегородская» будет соединена со станцией Большого кольца метро.
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