В связи с проведением инженерных работ с 5 апреля по 20 августа на Западе Москвы ограничат движение

Как сообщается в информационном центре транспортного комплекса столицы, с 5 апреля по 20 августа на Западе столицы будет ограничено движение из-за проведения инженерных работ.

Движение транспорта будет ограничено с 5 апреля по 20 августа на участке ул. Ивана Франко от д. 26, корп. 2 до ул. Полоцкая, а также на участке ул. Красных Зорь от д. 10 до ул. Гвардейская из-за проведения инженерных работ на ул. Ивана Франко.

Ограничение будет круглосуточным и поэтапным, с занятием одной полосы в каждом направлении.

Фото взято: http://zaita.ru/wp-content/uploads/2015/10/dsc01690-1024x768.jpg