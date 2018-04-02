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В связи с проведением инженерных работ с 5 апреля по 20 августа на Западе Москвы ограничат движение
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В связи с проведением инженерных работ с 5 апреля по 20 августа на Западе Москвы ограничат движение 

Управа района Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщается в информационном центре транспортного комплекса столицы, с 5 апреля по 20 августа на Западе столицы будет ограничено движение из-за проведения инженерных работ.
Движение транспорта будет ограничено с 5 апреля по 20 августа на участке ул. Ивана Франко от д. 26, корп. 2 до ул. Полоцкая, а также на участке ул. Красных Зорь от д. 10 до ул. Гвардейская из-за проведения инженерных работ на ул. Ивана Франко.
Ограничение будет круглосуточным и поэтапным, с занятием одной полосы в каждом направлении.
Фото взято: http://zaita.ru/wp-content/uploads/2015/10/dsc01690-1024x768.jpg
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