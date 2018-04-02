Сергей Собянин сообщил, что Москва примет участие в акции «Зажги синим»

Здания на Тверской улице и на Новом Арбате окрасятся в синий цвет.

— Сегодня Москва примет участие в международной акции «Зажги синим». Во Всемирный день распространения информации об аутизме 23 здания на Тверской улице и Новом Арбате включат синюю подсветку, — отметил мэр города.

Сергей Собянин написал об участии Москвы в данной акции на официальной странице в социальной сети Твиттер.

Сегодня Москва примет участие в международной акции #ЗажгиCиним. Во Всемирный день распространения информации об аутизме 23 здания на Тверской улице и Новом Арбате включат синюю подсветку. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 апреля 2018 г.

Москва будет участвовать в международной акции «Зажги синим» в шестой раз. Здания на Тверской улице и на Новом Арбате окрасятся в синий цвет. Смонтированная на зданиях система управляемой подсветки позволяет менять цвет фасада дистанционно.