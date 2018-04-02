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Москва примет участие в акции «Зажги синим»
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Сергей Собянин сообщил, что Москва примет участие в акции «Зажги синим» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Здания на Тверской улице и на Новом Арбате окрасятся в синий цвет.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица присоединится к международной акции «Зажги синим».
— Сегодня Москва примет участие в международной акции «Зажги синим». Во Всемирный день распространения информации об аутизме 23 здания на Тверской улице и Новом Арбате включат синюю подсветку, — отметил мэр города.
Сергей Собянин написал об участии Москвы в данной акции на официальной странице в социальной сети Твиттер.
Москва будет участвовать в международной акции «Зажги синим» в шестой раз. Здания на Тверской улице и на Новом Арбате окрасятся в синий цвет. Смонтированная на зданиях система управляемой подсветки позволяет менять цвет фасада дистанционно.
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