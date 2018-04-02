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Усадьбу Ясенево отреставрируют
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Усадьба Ясенево скоро будет отреставрирована 

Ясенево 2 часа назад
Реставрация усадьбы «Ясенево» может начаться сразу после оформления необходимых документов и получения разрешения от Департамента культурного наследия.
На встрече с жителями района об этом рассказал префект ЮЗАО Олег Волков. В настоящее время по решению суда все имущество фирмы, в хозяйственном ведении которой некогда находился этот замечательный памятник архитектуры и садово-паркового искусства, выставлено на продажу и уже выкуплено. "Будем надеяться, что новые собственники отнесутся к реставрации усадьбы более ответственно. В этом заинтересованы и администрация округа, и жители", — подчеркнул Олег Александрович Волков.
Справка: Ясенево — историческая подмосковная усадьба. Расположена в Юго-Западном административном округегорода Москвы на территории Битцевского парка недалеко от станции метро «Новоясеневская». Территория усадьбы открыта для свободного посещения, но доступ в главный дом временно закрыт из-за реставрации. В Храме Петра и Павла в 1822 году состоялось венчание Николая Толстого и княжны Марии Волконской — будущих родителей Льва Толстого.
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