Усадьбу Ясенево отреставрируют

Усадьба Ясенево скоро будет отреставрирована

Реставрация усадьбы «Ясенево» может начаться сразу после оформления необходимых документов и получения разрешения от Департамента культурного наследия.

На встрече с жителями района об этом рассказал префект ЮЗАО Олег Волков . В настоящее время по решению суда все имущество фирмы, в хозяйственном ведении которой некогда находился этот замечательный памятник архитектуры и садово-паркового искусства, выставлено на продажу и уже выкуплено. "Будем надеяться, что новые собственники отнесутся к реставрации усадьбы более ответственно. В этом заинтересованы и администрация округа, и жители", — подчеркнул Олег Александрович Волков.