На Дону изменится график движения пригородных поездов

С 5 апреля поезда между Ростовом и Азовом , а также Ростовом и Орловкой-Кубанской будут выезжать раньше на несколько минут.

— Поезд № 6021 Азов — Ростов будет отправляться со станции Азов в 06:19. Прибытие на конечный пункт — в 07:27, — сообщили в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».

Еще изменения коснулись маршрутов:

№ 6024 Ростов — Азов, теперь отправление из донской столицы в 05:50, прибытие в Азов в 06:59;

№ 6023 Азов — Ростов, отправление в 07:33, прибытие в 08:41;

№ 6028 Ростов — Азов, отправление со станции Ростов в 17:10, прибытие в 18:16;

№ 6174/6173 Ростов — Орловка-Кубанская, отправление из донской столицы в 12:56, прибытие на станцию Орловка-Кубанская в 14:40;

№ 6178/6177 Ростов — Орловка-Кубанская, отправление в 19:20, прибытие в 20:56.