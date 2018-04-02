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На Дону изменится график движения пригородных поездов
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На Дону изменится график движения пригородных поездов 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
С 5 апреля поезда между Ростовом и Азовом, а также Ростовом и Орловкой-Кубанской будут выезжать раньше на несколько минут.
— Поезд № 6021 Азов — Ростов будет отправляться со станции Азов в 06:19. Прибытие на конечный пункт — в 07:27, — сообщили в «Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании».
Еще изменения коснулись маршрутов:
№ 6024 Ростов — Азов, теперь отправление из донской столицы в 05:50, прибытие в Азов в 06:59;
№ 6023 Азов — Ростов, отправление в 07:33, прибытие в 08:41;
№ 6028 Ростов — Азов, отправление со станции Ростов в 17:10, прибытие в 18:16;
№ 6174/6173 Ростов — Орловка-Кубанская, отправление из донской столицы в 12:56, прибытие на станцию Орловка-Кубанская в 14:40;
№ 6178/6177 Ростов — Орловка-Кубанская, отправление в 19:20, прибытие в 20:56.
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