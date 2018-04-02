Стацию метро «Нагатинский Затон» украсят изображения рыб

Как сообщает мастерская, которая победила в конкурсе на разработку архитектурной концепции станции, Изображения 12 видов рыб могут украсить стены будущей станции Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена «Нагатинский затон».

«Нагатинский затон — это речной залив. Для оформления новой станции решили взять образ обитателей залива — рыб. Было проведено небольшое исследование, и отобрали 12 видов рыб, которые обитают в заливе. Пока есть такой список: плотва, судак, окунь, пескарь, серебряный карась, лещ, жерех, ерш, толстолобик, бычок-цуцик, щука и сом. Но список будет уточняться со специалистами.

Станция «Нагатинский затон» — станция восточного участка БКЛ, следующая за станцией «Печатники». Ее вестибюль будет расположен в начале ул. Коломенская.

Фото взято: http://lossless71.ru/uploads/posts/005_10-2017/1b4e37b997de37bee780b4a55cb71439.jpg